Budowa przy ul. Przygodnej? Czy naprawdę trzeba wyciąć tysiąc drzew…

bezmózgi developerów

2021-06-28 15:28:59

Qrwa tam są przecież rezerwowe ujęcia wody dla Szczecina. Czy te miejskie głupole zdają sobie z tego sprawę? Co na to prezes ZWIK - nic bo to spółka miejska. Co na to wojewoda? nic, bo będzie niedługo szukał pracy. A wody coraz to mniej. Ciągniemy ją z Miedwia, a jak rury padną to będzie z Odry, zatrutej syfem z całej Polski - to nam szykuje nasza władza.