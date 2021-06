Razem za Przygodną. Marsz w obronie drzew

"Przygodna" to jedyna enklawa parkowej zieleni na terenie Gumieniec. Pozostałość dawnej miejskiej szkółki drzew. Z okazami, które w tym miejscu przetrwały dekady, niektóre nawet ponad pół wieku. Teraz się okazuje, że urzędnicy miasta mają własny plan wobec większości z rosnących tu drzew. Zmierzają poświęcić te wielkie zielone korony na rzecz inwestycji: budowy przedszkola, parku plenerowej rozrywki oraz drogi, która przyparkową aleję zmieni w łącznik pomiędzy ul. Ku Słońcu i Taczaka.

Skala planowanej ingerencji w zieleń oburzyła okolicznych mieszkańców oraz miejskich aktywistów, występujących w obronie przyrody oraz klimatu. I zjednoczyła - jak nigdy do tej pory - ponad politycznymi podziałami. Na społecznościowym portalu zyskując tysiące głosów poparcia nie tylko wśród szczecinian dla "Razem za Przygodną". Przygotowali petycję w obronie zieleni "Przygodnej". Teraz ( 22 czerwca) zorganizowali „Marsz w obronie 1000 drzew na Przygodnej". Co więcej, są w trakcie rejestracji Stowarzyszenia Przygodna. Bo uznali, że... "Trzeba wreszcie powiedzieć STOP".

- W dni ekstremalnych upałów na Przygodnej były tłumy ludzi. Gdyby nie było tej enklawy, to gdzie mieliby szukać wytchnienia? Wśród betonu blokowisk? W cieniu kikutów młodych nasadzeń? Przedszkole Gumieńcom jest potrzebne. Ale nie kosztem wszystkich tych drzew! - mówił Paweł Kuciak.

Jego żona opracowała treść petycji. On ją opublikował. Przyznaje, że nie spodziewał się tak pozytywnego i gremialnego odzewu ze strony nie tylko mieszkańców Gumieniec.

- Podpisy pod petycją zebraliśmy w niespełna dwa dni. Na Przygodnej. Teraz wiemy, że nie jesteśmy osamotnieni w walce o zachowanie tej enklawy zieleni. Kiedyś myślałem o niej, że to fajne miejsce, by wyjść z psem na spacer, odpocząć czy pobiegać. Teraz wiem, że to nasza najcenniejsza ostoja bioróżnorodności z mnóstwem ciekawych okazów drzew i krzewów, w której bytuje wiele chronionych ptaków. Której nie wolno nam zniszczyć! - dodaje pan Paweł.

Wcześniejsza informacja

"NIE wycinajcie NAM Szczecina", "Nie odbierajcie nam drzew", "Ocalmy zieleń Szczecina", "Beton STOP", "Drzewa to tlen" - to tylko niektóre z haseł, jakie na transparentach nieśli uczestnicy wtorkowego „Marszu w obronie 1000 drzew na Przygodnej". Organizatorami tego bezprecedensowego wydarzenia w Szczecinie byli mieszkańcy Gumieniec. Jednak uczestniczyli w nim reprezentanci wielu osiedli: od Żelechowa i Stołczyna, przez Stare i Nowe Miasto, aż po Bukowe i Kijewo.

(an)