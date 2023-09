Tramwaje nie przyjadą w częściach

Na tle reszty kraju Szczecin słabo wypada pod kątem zakupu taboru tramwajowego. W tym roku podpisano umowę jedynie na dwa nowe wagony częściowo niskopodłogowe. To uzupełnienie kontraktu sprzed kilku lat, który pozwolił na zakup 4 tramwajów dwukierunkowych. Dwa kolejne miały dojechać do Szczecina w częściach i tu zostać złożone. Plany się jednak zmieniły.

Umowę z poznańską firmą Modertrans „Tramwaje Szczecińskie" podpisały w kwietniu br. Zgodnie z jej zapisami części do pierwszego wagonu miały być dostarczone w ciągu 160 dni, a drugiego - w ciągu 220. Na złożenie wagonu i uruchomienie go - jak informowała wiosną spółka - potrzeba kolejnych dwóch miesięcy. Wagony miały być składane w warsztatach firmy przy ul. Klonowica. Plany zostały jednak pokrzyżowane przez likwidację pętli Krzekowo i budowę nowego odcinka ul. Sosabowskiego. Ta inwestycja odcięła bowiem od sieci tramwajowej jedyny tor, który umożliwiał dojazd do warsztatów przy ul. Klonowica.

- Mając na względzie okoliczności wynikłe z wyłączenia toru wyjazdowego z warsztatów oraz związane z tym przyspieszenie przyjęcia

...