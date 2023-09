Cięcia nie pomogły. Katastrofa na przystankach

PO do DNO

2023-09-20 09:37:17

Szczecin to mekka PO, co by się nie działo jak źle by nie było PO ma poparcie mieszkańców. Wystarczy zobaczyć co robi Nitras i jakie ma propozycje, w normalnym mieście nikt takiego obiboka by nie poparł a u nas numer 1 na liście. Żart z mieszkańców ale lud to kupuje.