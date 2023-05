ZWiK kończy prace. W czwartek ruch wróci na ulicę Rostocką

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Jest szansa, że w czwartek (11 bm.) kierowcy nie będą już mieli problemu z dojazdem z Warszewa i na Warszewo. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie usunął już usterkę i przystąpił do odtwarzania nawierzchni ul. Rostockiej.

- Do awarii doszło w najbardziej pechowym miejscu. To około dwudziestoletni wodociąg, jest w bardzo dobrym stanie - zapewnia Tomasz Makowski, rzecznik prasowy ZWiK Sp. z o.o. - Ale do wycieku doszło na kształtce łączącej, która już została wymieniona. Wodociąg jest pod ciśnieniem i nie ma już wycieku.

Od rana ekipy usuwają grunt, który podczas wycieku nasiąkł wodą i zasypią wykop nowym materiałem. Potem przystąpią do odtworzenia podbudowy jezdni.

- Asfalt jest już zamówiony - dodaje Tomasz Makowski. - Nie wiemy, o której godzinie zostanie dostarczony. Po ułożeniu potrzeba będzie jeszcze czasu, by się związał, ale temperatury są dobre, nie powinno to potrwać długo.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bariery zabraniające przejazdu ul. Rostocką zostaną usunięte w nocy i w czwartek rano przejazd powinien się odbywać bez zakłóceń. ©℗

ToT