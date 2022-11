Związek Polaków w Niemczech to ważna część naszej historii

Na placu Solidarności w Szczecinie w czwartek została otwarta wystawa "Jesteśmy Polakami!" poświęcona Związkowi Polaków w Niemczech. Stulecie tej organizacji obchodziliśmy 27 sierpnia tego roku. Związek prowadził działalność kulturalną, gospodarczą i polityczną, miał swoich reprezentantów w Sejmie Pruskim, a także w innych organach samorządowych Republiki Weimarskiej. Jej główne dwa cele to ochrona praw polskiej mniejszości narodowej w Niemczech oraz dbałość o polskie dziedzictwo kulturowe, jakie znajdowało się w granicach Niemiec. 6 marca 1938 r., wobec trwającej nagonki na Polaków mieszkających w Niemczech, zwołano I Kongres Związku Polaków w Niemczech, w którym wzięło udział ok 5 tys. delegatów. Odbył się on w Teatrze Ludowym (Theater des Volkes) w Berlinie, w trakcie jego trwania uchwalono Pięć prawd Polaka: "Jesteśmy Polakami", "Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci", "Polak Polakowi bratem", "Co dzień Polak Narodowi służy", "Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle". Stanowiły one duchową podstawę działalności związku.

Wystawę na placu Solidarności przygotował szczeciński Instytut Pamięci Narodowej.

(as)