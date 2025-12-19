ZUS wypłaci wcześniej. Emerytury jeszcze przed świętami

Osoby, dla których termin płatności emerytury albo renty przypada na 25 dzień miesiąca, w grudniu pieniądze otrzymają jeszcze przed Wigilią – zapowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
– Emerytury i renty doręczane przez listonoszy już 18 grudnia trafią na pocztę – informuje Karol Jagielski, rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Natomiast 22 grudnia będą zrealizowane przelewy do banków dla osób, które pobierają świadczenia na konto.
Do końca grudnia pieniądze mają zaś dostać osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada na 1 stycznia.
(sag)