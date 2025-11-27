Zanim zadzwoni ankieter. ZUS dąży do doskonałości

Oczekiwany poziom wskaźników terminowości wypłat świadczeń krótkoterminowych oraz realizacji wniosków emerytalno-rentowych to co najmniej – 97 procent. Na zdjęciu – biuro obsługi klientów w siedzibie ZUS w Szczecinie. Fot. Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA

Od 19 listopada 2025 r. do 19 stycznia 2026 r. firma badawcza PBS prowadzi wywiady telefoniczne z losowo wybranymi klientami ZUS. Pozwolić to ma Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych uzyskać wiedzę na temat różnych opinii o obsłudze klientów i świadczonych przez ZUS usługach. Badania są anonimowe.

Podczas rozmowy telefonicznej ankieterzy pracowni badawczej zadają pytania o doświadczenia klientów w kontakcie z ZUS. Ankiety są anonimowe – zleceniodawca badania otrzyma tylko zbiór odpowiedzi. Nie trafią do ZUS-u żadne dane umożliwiające identyfikację osoby, która uczestniczyła w badaniu i… ewentualnie wyraziła swoje krytyczne uwagi.

Z informacji udostępnionych w kwietniu br. wynika, że ZUS jest instytucją, która świadczy usługi dla około 17 milionów ubezpieczonych, 9 mln świadczeniobiorców oraz około 3 mln płatników składek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 43 oddziałach zatrudnia 43 tysiące pracowników. Statystycznie instytucja ta wypada zupełnie nieźle. W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowuje dobre, a nawet bardzo dobre wskaźniki terminowości wypłat świadczeń krótkoterminowych (99,56 proc.) oraz wniosków emerytalno-rentowych (99,59 proc.). Jak przeczytać można na stronach ZUS oczekiwany poziom tego rodzaju usług to co najmniej – 97 procent.

Do poprawy jakości usług – jak podkreśla sam ZUS – przyczyniła się daleko idąca cyfryzacja i organizacja pracy.

Wyniki wspomnianego wyżej badania posłużyć mają do poprawy jakości obsługi klientów oraz doskonalenia usług, zapewnia ZUS.

Czy klienci ZUS podzielają optymizm ubezpieczyciela, o tym przekonamy się już w drugiej połowie stycznia przyszłego roku.

(CK)

