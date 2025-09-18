Ponad 95 tysięcy wniosków o wakacje składkowe

Fot. Robert STACHNIK

Od grudnia ubiegłego roku przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Do 1 września w Zachodniopomorskiem ZUS pozytywnie rozpatrzył blisko 90,6 tys. wniosków o zwolnienie z opłacenia składek.

Najwięcej płatników w regionie skorzystało ze zwolnienia za grudzień 2024 roku – blisko 55 tys. wniosków zakończyło się zwolnieniem ze składek.

Do szczecińskiego oddziału ZUS wpłynęło w sumie prawie 66,2 tys. wniosków, z tego pozytywnie rozstrzygnięto przeszło 62,8 tys. Natomiast w Koszalinie przedsiębiorcy złożyli 28,9 tys. – a 27,7 tys. z nich rozpatrzono pozytywnie. W całym kraju przedsiębiorcy złożyli 2,15 mln wniosków o wakacje składkowe.

– Ze zwolnienia mogą skorzystać osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo zatrudniają do 9 osób (tzw. mikroprzedsiębiorcy) i komornicy sądowi, o ile spełniają warunki – przypomina Karol Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. – Dotyczy to m.in. limitu rocznego przychodu z 2023 lub 2022 roku do wysokości, która nie przekracza równowartości 2 mln euro. Ponadto kwota pomocy publicznej otrzymanej w okresie 3 minionych lat nie może przekroczyć 300 tys. euro (pomoc de minimis).

Zwolnienie obejmuje składki od najniższej podstawy wymiaru, która obowiązuje prowadzącego działalność.

Składki objęte zwolnieniem zostaną sfinansowane z budżetu państwa i będą wliczone do przyszłej emerytury czy renty. Ulga stanowi pomoc de minimis. We wniosku przedsiębiorca będzie informował o innych formach pomocy publicznej, z których korzystał.

Wniosek o wakacje składkowe (RWS) przedsiębiorca lub jego pełnomocnik może złożyć tylko elektronicznie na PUE/eZUS – wyłącznie z konta płatnika na miesiąc przed wybranym miesiącem zwolnienia.

Wnioski ZUS rozpatruje automatycznie, a informacje w tej sprawie będą na koncie płatnika na PUE/eZUS. Dodatkowo ZUS wyśle powiadomienie na e-mail lub telefon o nowej wiadomości na PUE/eZUS.

Więcej na www.zus.pl.

