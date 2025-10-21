ZUS przyzna zasiłek na opiekę nad chorym członkiem rodziny

Należy pamiętać o właściwym złożeniu wniosku do ZUS. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyzna zasiłek opiekuńczy nie tylko wtedy, gdy sami chorujemy, ale także wówczas, gdy musimy opiekować się chorym członkiem rodziny. Należy jednak pamiętać o właściwym złożeniu wniosku - przypomina serwis Prawo.pl.

O zasiłek opiekuńczy do ZUS mogą wnioskować tylko te osoby, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. To ci, od których pensji płacona jest składka chorobowa. Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe tylko dla osób zatrudnionych na umowę o pracę. Dla zatrudnionych na umowę zlecenia lub inną umowę agencyjną oraz dla tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, ubezpieczenie takie jest dobrowolne - informuje Prawo.pl.

„Warto płacić składkę na to ubezpieczenie, gdyż z tego ubezpieczenia możemy korzystać nie tylko w sytuacji, gdy sami zachorujemy, ale także wtedy, gdy musimy zaopiekować się chorym członkiem rodziny, np. dzieckiem, małżonkiem, rodzicem, bratem czy teściową. Wówczas za czas opieki będzie nam przysługiwał zasiłek opiekuńczy” - powiedziała serwisowi Prawo.pl Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa dolnośląskiego.

Jak podkreśla ZUS, łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym i nie zależy on od liczby osób uprawnionych do zasiłku, liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki. Co ważne, zasiłek opiekuńczy przysługuje niezależnie od okresu ubezpieczenia.

(PAP MediaRoom)

