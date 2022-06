Znowu problem i dodatkowe koszty na remontowanej drodze Police – Szczecin

Kolejne opóźnienie i kolejne wydatki szykują się na remontowanej drodze łączącej Police ze Szczecinem (przez Przęsocin). Do końca tego miesiąca ma być w pełni gotowa sama jezdnia. Ale budowa chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów może potrwać jeszcze do końca wakacji. Powiat Policki najprawdopodobniej będzie też musiał dopłacić wykonawcy, bo przed nim dodatkowe prace.

– Czerwiec będzie miesiącem, który zamknie część drogową, więc dla kierowców to dobra wiadomość, że będą mogli już po tej ostatniej warstwie, ścieralnej, jeździć bezpiecznie – ogłosił na sesji powiatowej starosta policki Andrzej Bednarek. – Natomiast pewne ograniczenia i trudności związane z kontynuacją tej inwestycji w zakresie infrastruktury chodnikowej, ścieżki rowerowej będą trwać jeszcze przez okres wakacyjny.

Starosta też poinformował, że wystąpił kolejny problem w toku tej inwestycji – konieczność naprawy dwóch przepustów, które są na remontowanym odcinku drogi. Przyznał, że to oznacza też kolejne wydatki.

– Wody Polskie, które w tym przypadku są właścicielami tych przepustów, deklarowały pomoc – mówił Andrzej Bednarek. – Ale procedura pozyskania środków z Wód Polskich znacznie opóźniłaby inwestycję. Trwają więc uzgodnienia między firmą Strabag a Powiatem Polickim. Będzie nas to kosztować dodatkowe około pół miliona złotych. Musimy to zrobić, bo jak tego nie zrobimy, to nie możemy zrobić nasypów i ścieżek, więc nie można zamknąć inwestycji.

Przypomnijmy, że wcześniej trzeba było dołożyć ponad 800 tysięcy złotych z powodu nieprzewidzianej na etapie projektu konieczności zastosowania ścianek szczelnych (ścianek Larsena) – w związku z odkrytymi podczas przebudowy drogi dużych odcinków z podłożem torfowym, które zmusiło do wykonania głębszych wykopów. To także opóźniło inwestycję.

Remont tej drogi miał się zakończyć w kwietniu tego roku – taki był pierwotny termin. Przedłużono go najpierw do końca czerwca. Już wiadomo, że potrwa do końca wakacji.

(sag)