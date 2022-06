W ROD przy ul. Modrej zawrzało. Działki w części do zaorania

Użytkowników co najmniej kilkudziesięciu działek w kompleksie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiarus-ZNP" przy ul. Modrej w Szczecinie zmroziła i zelektryzowała zarazem informacja z początku czerwca br., że ich zakątki zieleni, wypoczynku i rekreacji czeka likwidacja. Powód to plany sąsiedniej gminy Dobra budowy nowego alternatywnego połączenia drogowego z pobliskich miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo do obrzeży stolicy regionu na styku osiedli Krzekowo-Bezrzecze i Klonowica-Zawadzkiego.

Chodzi o budowę nowej drogi jednojezdniowej dwupasmowej o długości ok. 3,4 km od ul. Lipowej w Wołczkowie do rejonu skrzyżowania ulic Szerokiej, Modrej z przebudowaną ul. Władysława Szafera. Wzdłuż niej mają powstać też jednostronne chodniki szer. 2 m i ścieżki rowerowe o szer. 2,5 m z odgałęzieniami w rejonach skrzyżowań typu rondo. Do tego ma dojść również pas rozdziału między jezdnią i poboczami z ciągami pieszo-rowerowymi szerokości 5 m. Według oficjalnych zapewnień formułowanych przez przedstawicieli samorządów Dobrej i Szczecina, jednym z podstawowych warunków przy projektowaniu docelowym drogi

...