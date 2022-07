Znów niedzielne przekładanie wahadła. Autobusy 807 za tramwaje na prawobrzeżu

Trzecia już w ostatnich miesiącach reorganizacja komunikacji tramwajowej na prawobrzeże czeka pasażerów w niedzielę, 31 lipca. Tak jak przy poprzednich takich samych operacjach od świtu do południa składy linii 2 tego dnia nie wyjadą, a do siódemek i ósemek, które z kolei w tym czasie będą kursować skróconymi trasami od Bramy Portowej do pętli Potulicka, dołączą one dopiero po godz. 12, kiedy gotowe powinno być już przestawione ponownie wahadło do jazdy po jednym torze w obu kierunkach przez przebudowywaną nadal ul. Energetyków.

W okresie, gdy drogowcy będą montować w nowych miejscach oba tymczasowe rozjazdy nakładkowe na torach, do Basenu Górniczego, dalej do pętli Turkusowa i z powrotem za tramwaje w godz. 5-12 uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa 807 z częstotliwością kursów z Bramy Portowej co 20 minut.

Trasa zastępczych autobusów między pętlą Turkusowa i węzłem na Bramie Portowej wytyczona została ul. Walecznych – rondem Ułanów Podolskich – ul. Leszczynową – ul. Eskadrową – mostem Pionierów – ul. Gdańską – ul. Energetyków – ul. Wyszyńskiego. Na pętli Turkusowa ich przystankiem końcowym i początkowym będzie ten, przy którym zawsze kończą kursy autobusy wszystkich linii obsługujących część prawobrzeża.

Przy Bramie Portowej przystankiem dla wysiadających będzie ten, na którym zatrzymują się na co dzień składy linii 7 i 8. Pasażerów autobusy będą zabierać z przystanku przed blokiem, w którym jest apteka Gemini i gdzie handlują kwiaciarki. To ten sam, na którym przed zamknięciem dla ruchu ulic Nabrzeże Wieleckie i Kolumba przed korektą trasy zatrzymywały się autobusy linii 75 kursujące do dworca.

Na całej trasie - o czym warto jednocześnie pamiętać - te przystanki, które dla tramwajów są przystankami na żądanie, jak choćby wszystkie wzdłuż ul. Gdańskiej, takimi też pozostaną w przypadku autobusów. ©℗

(M)