Zniszczenia w Lesie Arkońskim po wichurach

Karałczan

2022-02-20 14:54:59

Zniszczeniem można by to nazwać na plantacji, gdzie uprawa drzew ma tylko cel produkcyjny. W lasach ochronnych, a do nich należy Las Arkoński, złomy stwarzają szansę na rozluźnienie zwarcia drzewostanu i zróżnicowanie jego struktury, uzupełnienia dramatycznie małych zasobów drewna martwego, niezbędnego dla rozwoju ksylobiontów (grzybów, bezkręgowców, mchów). W każdym razie obumieranie drzew w lesie to rzecz naturalna. Brak martwych drzew to efekt pielęgnacji uprawy, a nie naturalny ekosystem.