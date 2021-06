Znęcał się nad matką. Jest akt oskarżenia

Mieszkaniec powiatu stargardzkiego stanie przed sądem za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad matką oraz za złamanie zakazu zbliżania się do niej.

Do sądu trafił akt oskarżenia wobec tego mężczyzny. To 25-latek z powiatu stargardzkiego, już wcześniej karany przez sąd. Od 8 października 2020 r. do 26 lutego 2021 r. znęcał się psychicznie i fizycznie nad matką. Wszczynał awantury, podczas których ubliżał jej, groził i stosował przemoc fizyczną, pomimo obowiązującego go zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną, wydanego na 3 lata.

– W toku postępowania ustalono, iż podejrzany wielokrotnie będąc pod wpływem alkoholu wszczynał bezpodstawne awantury, podczas których wyzywał pokrzywdzoną słowami powszechnie uznawanymi za wulgarne i obelżywe, groził pozbawieniem życia, a także stosował przemoc fizyczną w postaci popychania, szarpania, wykręcania rąk oraz bicia – informuje Alicja Macugowska-Kyszka z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

25-latek od 31 grudnia 2020 r. do 26 lutego br. nie stosował się do sądowego zakazu zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzoną.

Mężczyzna został zatrzymany i aresztowany.

– Za zarzucane mu przestępstwo m.in. na podstawie art. 207 §1 kk grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – informuje prokurator.

(w)