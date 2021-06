Brud, smród i melina za ścianą. Mają gehennę przez sąsiada

Bezprawnik

2021-06-18 10:50:08

Spółdzielnie mieszkaniowe to państwo w państwie i trzeba konsekwencji wobec Zarządu by zmusić ich do działań prawem przewidzianych.Polecam zatrudnić prawnika dokonać oceny prawnej,zebrać materiał dowodowy a następnie wystąpić z wnioskiem do Spółdzielni o wszczęcie procedury z powództwa Cywilnego ( Powodem będzie Spółdzielnia,pozwanym lokator ) o eksmisję uciążliwego lokatora. Spółdzielnia to WY członkowie,nie Prezes czy Zarząd.Działać i raz jeszcze działać bo administracja tego za was nie zrobi.