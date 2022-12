Znany aktor promuje projekt w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim

Aktor Mateusz Damięcki wraz z żoną Pauliną Andrzejewską zachęcają do głosowania na jeden z projektów w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim. Jaka idea poruszyła parę?

29 listopada rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Jeden z nich szczególnie poruszył małżeństwo aktora i choreografki, postanowili więc nagrać film zachęcający do oddania głosu na projekt Wspólnego Domu Hospicyjnego.

Paulina Andrzejewska jest docenianą choreografką, tancerką i pedagożką. Pochodzi ze Szczecina i choć jej życie toczy się głównie w Warszawie, to nie zapomina o rodzinnym mieście. Pełni funkcję wiceprezeski szczecińskiej Fundacji Balet, a razem z mężem często angażuje się charytatywnie.

Para nagrała krótkie wideo, które zostało opublikowane na facebookowej stronie Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych, w którym zachęca mieszkańców miasta do oddania swojego głosu w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim na projekt ogólnomiejski nr 39. Zakłada on stworzenie Wspólnego Domu Hospicyjnego w wymagającej gruntownego remontu willi przy al. Wojska Polskiego 91-93.

Projekt ma umożliwić szczecinianom dostępność do nieodpłatnej opieki paliatywno-hospicyjnej oraz psychologicznej. Głosowanie rozpoczęło się 29 listopada i potrwa do 13 grudnia do godziny 12:00. Każdy mieszkaniec Szczecina (niezależnie od zameldowania) ma do oddania 5 głosów: 2 głosy na projekty ogólnomiejskie (można oddać oba głosy na jeden projekt) oraz 3 głosy na projekty lokalne.

Magdalena Klyta