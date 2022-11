Głosuj na projekty z SBO. Decydujemy po raz dziesiąty!

Ruszyło głosowanie na projekty tegorocznej edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego - potrwa do 13 grudnia. Może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina niezależnie od wieku i miejsca zameldowania.Tegoroczna pula SBO to 17 520 000 zł.

W tym roku zgłoszonych zostało 218 projektów. Na listę do głosowania, po weryfikacji, trafiły 153 (w tym 39 ogólnomiejskich i 114 lokalnych). 17 projektów wycofano.

Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej lub papierowej. Elektroniczne (www.sbo.szczecin.eu) obsługiwane jest przez system informatyczny. Głosy można oddawać z dowolnego miejsca, o dowolnej porze, potrzebny jest jedynie dostęp do internetu. Żeby zagłosować w formule tradycyjnej, trzeba wypełnić kartę do głosowania i dostarczyć ją do Urzędu Miasta Szczecin: formularz należy umieścić w specjalnej urnie w Urzędzie Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40. Można go też przesłać do urzędu pocztą tradycyjną na adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, lub do Filii Urzędu Miasta, na adres: ul. Rydla 39-40 70-783 Szczecin, z dopiskiem na kopercie „Głosowanie SBO 2023”. O oddaniu głosu w terminie decyduje data wpływu do kancelarii urzędu.

Gdzie możemy zagłosować?

Punkty do głosowania organizowane przez UM Szczecin mieszczą się: w magistracie, pl. Armii Krajowej 1 (dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, środkowe wejście) oraz w jego filii przy ul. Rydla 39-40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Punkty do głosowania organizowane przez Akademię SBO znajdą się na placu Lotników podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w dniach 10-11.12, w godz. 12-18, a 3 grudnia także w Galerii Turzyn w godz. 11-17. Do dyspozycji mieszkańców będzie również Budżetobus.

Kartę do głosowania na projekty zgłoszone do SBO 2023 można pobrać w punktach do głosowania organizowanych przez urząd oraz w ramach Akademii SBO, jak również na stronie www.sbo.szczecin.eu. Wypełnioną kartę uznaje się za ważną, jeżeli zawiera: minimum jeden głos oddany na projekt SBO, imię i nazwisko oraz PESEL głosującego, nazwisko panieńskie matki głosującego oraz zatwierdzone zgody prawne.

– Każdy głosujący ma do wykorzystania 5 głosów – przypomina Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta UM Szczecin. – Dwa głosy na projekty ogólnomiejskie, trzy głosy na projekty lokalne. Na jeden projekt (zarówno ogólnomiejski, jak i lokalny) można oddać maksymalnie dwa głosy. Żeby głosowanie było ważne, trzeba oddać co najmniej 1 głos. Głosowanie na projekty nie jest poddane rejonizacji – można głosować na wybrane projekty z dowolnej lokalizacji.

Na co musimy uważać wypełniając kartę?

Najczęściej popełniane błędy w głosowaniu to: brak wymaganych podpisów, niewypełnienie obowiązkowych pól, brak znaku „X” przy wybranych projektach, wybór większej liczby projektów w danej kategorii, oddanie większej liczby głosów na jeden projekt, wskazanie adresu zamieszkania innego niż Szczecin, nieczytelne dane, nieprawidłowy nr PESEL.

– Zagłosować można tylko jeden raz – mówi Sylwia Cyza-Słomska. – W przypadku dwukrotnego zagłosowania: oddania głosów za pośrednictwem papierowej karty oraz drogą elektroniczną, głos oddany za pośrednictwem papierowej karty zostanie uznany za nieważny.

W wyniku głosowania w SBO realizowane będą projekty, które w danym obszarze: ogólnomiejskim i lokalnym uzyskają największą liczbę głosów – do wyczerpania puli środków w danym obszarze.

– W tym roku SBO obchodzi swoje 10. urodziny, to był i jest bardzo intensywny czas, pełen zmian i nowych doświadczeń. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Szczecina nadal będą wspierać i wybierać projekty, które będą zmieniać nasze miasto – mówi Magdalena Błaszczyk, dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego. – Trzymamy kciuki, żeby tegoroczne projekty przypadły mieszkańcom do gustu, a co za tym idzie skutecznie zachęciły ich nie tylko do głosowania, ale również do aktywnego udziału w kolejnych edycjach.

Lista projektów dostępna jest na stronie: https://sbownioski.szczecin.eu/task/numberDrawing. Więcej o SBO 2023 – https://sbo.szczecin.eu

