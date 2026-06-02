Znajomy widok: bananowce

Data publikacji: 02 czerwca 2026 r. 08:09
Ostatnia aktualizacja: 02 czerwca 2026 r. 08:09
Fot. Dariusz GORAJSKI  

Miejsca, gdzie do niedawna zachwycały łany tulipanów w pastelowych barwach, właśnie zajęły bananowce. Kolejne – w donicach – urozmaicają przestrzeń Wałów Chrobrego. Stanęły przed wejściem do Teatru Współczesnego. Wyglądają znajomo? Faktycznie, to te same bananowce, które przed rokiem zdobiły kwietniki Jasnych Błoni, przy „trzech orłach”. Przezimowały, a ogrodnik miasta znalazła dla nich nie mniej reprezentacyjne miejsce. W poprzednim – przypomnijmy – sporo bananowców zostało porwanych przez nieznanych sprawców. ©℗

(an)

