Bananowce zniknęły z Jasnych Błoni. Raczej już tu nie wrócą

Bananowce trafiły na skrzynię ciężarowego samochodu. Fot. Marcin KUBERA

Osoby przechodzące przez szczecińskie Jasne Błonia w piątek rano (17 października) mogły zobaczyć, jak z ziemi wykopywane są rosnące tu bananowce. Rośliny były następnie przenoszone przez pracowników na skrzynię ciężarowego samochodu.

Jak się okazuje bananowce zimę spędzą w szklarni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ogrodniczego przy ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie.

Jak zapewnia Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin rośliny będą miały tam odpowiednie warunki do przezimowania. - Nie jest jednak powiedziane, że na wiosnę wrócą w to samo miejsce. Staramy się co roku zaskoczyć czymś mieszkańców. Te bananowce podkreślały egzotyczny charakter tegorocznej ekspozycji roślinnej, ale na pewno w przyszłym roku znajdzie się dla nich gdzieś miejsce na terenie miasta.

O bananowcach na Jasnych Błoniach zrobiło się głośno w maju tego roku. Najpierw informacja o ich posadzeniu sprowokowała dyskusje na temat tego, czy tropikalne rośliny będą w stanie przetrwać w naszym klimacie. Kilka dni później wybuchła prawdziwa bomba, gdy się okazało, że ktoś ukradł dwie spośród świeżo zasadzonych egzotycznych roślin.

