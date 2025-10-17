Piątek, 17 października 2025 r. 
Bananowce zniknęły z Jasnych Błoni. Raczej już tu nie wrócą

Data publikacji: 17 października 2025 r. 16:34
Ostatnia aktualizacja: 17 października 2025 r. 18:12
Bananowce zniknęły z Jasnych Błoni. Raczej już tu nie wrócą
Bananowce trafiły na skrzynię ciężarowego samochodu. Fot. Marcin KUBERA  

Osoby przechodzące przez szczecińskie Jasne Błonia w piątek rano (17 października) mogły zobaczyć, jak z ziemi wykopywane są rosnące tu bananowce. Rośliny były następnie przenoszone przez pracowników na skrzynię ciężarowego samochodu.

Jak się okazuje bananowce zimę spędzą w szklarni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ogrodniczego przy ul. Batalionów Chłopskich w Szczecinie.

Jak zapewnia Paulina Łątka z Urzędu Miasta Szczecin rośliny będą miały tam odpowiednie warunki do przezimowania. - Nie jest jednak powiedziane, że na wiosnę wrócą w to samo miejsce. Staramy się co roku zaskoczyć czymś mieszkańców. Te bananowce podkreślały egzotyczny charakter tegorocznej ekspozycji roślinnej, ale na pewno w przyszłym roku znajdzie się dla nich gdzieś miejsce na terenie miasta.

O bananowcach na Jasnych Błoniach zrobiło się głośno w maju tego roku. Najpierw informacja o ich posadzeniu sprowokowała dyskusje na temat tego, czy tropikalne rośliny będą w stanie przetrwać w naszym klimacie. Kilka dni później wybuchła prawdziwa bomba, gdy się okazało, że ktoś ukradł dwie spośród świeżo zasadzonych egzotycznych roślin.

(k)

 

Komentarze

banana 2
2025-10-17 17:48:26
To jest bananowiec na skalę naszych możliwości. Ty wiesz co my robimy tym bananowcem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo! I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest bananowiec społeczny, w oparciu o sześć instytucji – który sobie zgnije, do jesieni na świeżym powietrzu, i co się wtedy zrobi? -Protokół zniszczenia... Prawdziwe pieniądze zarabia się tylko na drogich, słomianych inwestycjach.
banana 1
2025-10-17 17:45:09
Jakaś firma to wyhodowała, jakaś przenosi, a jakaś przechowa i tak sie kręci interes przecież bananowiec sam nie odleci przezimować w ciepłych krajach. Za takie głupoty płacimy i to pewnie nie mało, a kolega królika dzięki temu nie musi szukać pracy u innego kolegi królika albo co gorsza jak straszą "u Niemca". Przy okazji lekko zmieniony dialog z Misia - "po co jest ten bananowiec? - Otóż to, nikt nie wie po co (...) Wiesz co robi ten banan? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa.
Nie gadaj
2025-10-17 17:31:38
ja się spóźniłem! Też chciałek buchnąć!
Teraz zielone
2025-10-17 17:13:32
filutki po bananach zaskoczą nas posadzeniem kilku baobabów. Stawiamy zakład co będzie potem ?
@Borek
2025-10-17 17:04:57
Bezrobocie to jest u tych co biorą socjale. Ktoś jak chce pracować to pracuje.
@Borek
2025-10-17 16:57:54
Lepiej żeby był syf na skwerach i ulicach, ale nierobom dać większy socjal na chlanie. Miasto jest od tego żeby upiększać przestrzeń publiczną a nie od dawania pracy. A jak będzie brzydkie, z brakiem przestrzeni do wypoczynku i rekreacji to żaden poważny inwestor tu nie zajrzy i miejsc pracy nie będzie
Borek
2025-10-17 16:43:24
Ludzie tracą pracę, rośnie bezrobocie a władza sie bawi w bananowce. Misto z kartonu

