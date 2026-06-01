Ruszyła budowa centrum zabiegowego dla dzieci. To inwestycja za 300 mln zł

W poniedziałek, właśnie w Dniu Dziecka, uroczyście wmurowano kamień węgielny pod tę inwestycję. Fot. Agnieszka Spirydowicz

W Dniu Dziecka, 1 czerwca, na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie symbolicznie rozpoczęła się budowa Uniwersyteckiego Centrum Zabiegowego dla Dzieci. Wartość inwestycji to blisko 300 milionów złotych. To jedno z największych przedsięwzięć przeznaczonych dla najmłodszych pacjentów w Polsce.

W pięciokondygnacyjnym budynku znajdą się bloki operacyjne, poradnie specjalistyczne, oddział jednego dnia oraz pracownie diagnostyczne - RTG, USG i rezonansu magnetycznego. Na dachu powstanie lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- To nie tylko przedsięwzięcie na skalę miasta, na skalę regionu, ale także przedsięwzięcie na skalę ogólnopolską. Tutaj powstaje największe centrum pediatryczne zabiegowe w Polsce - mówił w imieniu rektora PUM prorektor prof. Tomasz Byrski.

Do nowego obiektu, na terenie szpitala przy ul. Unii Lubelskiej, przeniesione zostaną jednostki działające obecnie w przedwojennych budynkach szpitala: Klinika Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki, Klinika Ortopedii Dziecięcej i Onkologii Narządu Ruchu, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci oraz dziecięca część Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Dziś jednostki te funkcjonują w przestrzeniach, które mimo wieloletnich modernizacji nie mogą już sprostać wyzwaniom współczesnej medycyny.

Po przeniesieniu oddziałów dotychczasowe przestrzenie zostaną przebudowane i zaadaptowane na potrzeby diagnostyki oraz leczenia chorób rzadkich. Elementem inwestycji jest też budowa centrum logistycznego i systemu komunikacji podziemnej łączącego nowy obiekt z główną częścią szpitala.

Łącznie inwestycja obejmie blisko 16 tysięcy metrów kwadratowych nowej i modernizowanej powierzchni oraz zakup specjalistycznego wyposażenia i aparatury medycznej. Aż 296,9 mln zł z planowanych wydatków na to przedsięwzięcie pochodzi z Funduszu Medycznego. Generalnym wykonawcą jest firma Adamietz.

- Uniwersytet Medyczny również odpowiedzialny jest za edukację i w tym miejscu będziemy kształcić lekarzy, pielęgniarki i innych przedstawicieli zawodów medycznych - dodał prof. Tomasz Byrski. - Bardzo jesteśmy dumni z tego przedsięwzięcia i mamy nadzieję, że Szczecin zasłynie nie tylko z bogactwa swojego regionu, ale również z nowoczesnej pediatrii.©℗

Agnieszka Spirydowicz

