Znad torów znika kładka

Z krajobrazu Goleniowa znika charakterystyczny obiekt: betonowa kładka nad torami przy ul. Maszewskiej. Po dwóch dniach prac rozbiórkowych stoi już tylko resztka schodów i elementy stalowej konstrukcji.

Kładka rozbierana jest z dwóch powodów: jej stan techniczny zagrażał użytkownikom, a po drugie – nie było użytkowników, obiekt więc był zbędny.

Wybudowano ją na początku lat 80. ubiegłego wieku, w czasach, kiedy leżąca za torami fabryka mebli zatrudniała setki ludzi. Spieszący rano do pracy nagminnie łamali zakaz przechodzenia przez tory, kiedy szlabany były opuszczone. Dochodziło do wypadków, którym miała zapobiec budowa kładki nad torami. Niestety, od samego początku mało kto decydował się na korzystanie z bezpiecznego przejścia, wymagającego wejścia po schodach na poziom drugiego piętra. Większość ludzi wolała czekać na podniesienie zapór, oczywiście nadal też byli chętni do przebiegania przed pociągami.

Fabryki mebli dawno już nie ma, na przejeździe kolejowym jest zdecydowanie mniej pieszych, problemem stały się samochodowe korki w tym rejonie, a tego problemu kładka nie rozwiąże. Kilka lat temu władze gminy postanowiły rozebrać zbędny, a wymagający gruntownego remontu obiekt. Prace postanowiono wykonać w ramach budowy nowego dworca kolejowego w Goleniowie. W listopadzie zgromadzono komplet niezbędnych dokumentów, w tym uzgodnienia z PKP. Prace rozbiórkowe ruszyły w minioną środę, potrwają jeszcze kilka dni. Roboty prowadzone są nocą, kiedy ruch kolejowy jest znacznie mniejszy niż za dnia. Rozbiórka kładki nie zakłóca ruchu na torach.

