Zmiany na węźle Głębokie dopiero po weekendzie

Z uwagi na zmienne warunki atmosferyczne o kilka dni odłożona została planowana wcześniej od czwartku (20 maja) zmiana organizacji ruchu przy przebudowywanym węźle drogowym i przesiadkowym na szczecińskim osiedlu Głębokie. Nowy termin wprowadzenia tych korekt to najbliższy poniedziałek, 24 maja.

Drogowcy ze Strabagu, wykonawcy tej inwestycji wartej ponad 65 mln zł, nie zwalniają jednak tempa. Gotowa jest już tarcza z wyspą centralną nowego ronda i wylewany jest asfalt w pasie wytyczonej jego jezdni. Praktycznie na ukończeniu są także prace wzdłuż przebudowanego odcinka ul. Emila Zegadłowicza, biegnącego wzniesieniem do wysokości skrzyżowania z ul. Kąpieliskową. Dotyczy to zarówno jezdni, jak i pasa pobocza od strony kąpieliska, gdzie wreszcie jest dostatecznie szeroki chodnik i znalazło się też miejsce na wytyczenie ścieżki rowerowej. Ta ostatnia czeka już tylko na wylanie nawierzchni.

Przebudowa ul. Hieronima Kupczyka

Na całej swej długości z nową jezdnią oraz szerokim pasem dla ruchu pieszych i rowerzystów przebudowywana jest też ul. Hieronima Kupczyka. Podobnie jak w al. Wojska Polskiego na dojeździe do pętli tramwajów i autobusów na ul. Hieronima Kupczyka tymczasowo obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną w tych miejscach, gdzie aktualnie porządkowane są obrzeża jezdni i wykonywane prace brukarskie przy układaniu z granitowych kostek kamiennych nawierzchni zjazdów w dochodzące do ulicy leśne dukty. Od ronda wzdłuż fragmentu nowej jezdni ul. Hieronima Kupczyka od strony jeziora prowadzone są jednocześnie prace przy układaniu krawężników, gdzie urządzony zostanie chodnik z pasem ścieżki rowerowej, które dowiązane zostaną do już gotowego i użytkowanego odcinka szlaku pieszo-rowerowego w kierunku Wołczkowa.

W obrębie będącej częścią węzła przesiadkowego Głębokiego pętli tramwajowo-autobusowej trwają z kolei prace przy budowie nowego budynku dyspozytorsko-kasowego z zapleczem socjalnym oraz parkingu rowerowego.

Zmiany w organizacji ruchu na węźle Głębokie

- Aktualnie wykonawca realizuje roboty zmierzające do przełożenia ruchu na wahadle w ciągu al. Wojska Polskiego. Ruch będzie poprowadzony pasem w stronę centrum - wyjaśnia Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki komunalnej Szczecińskie Inwestycje Miejskie, która sprawuje nadzór w imieniu miasta nad tym przedsięwzięciem.

Ponadto ruch zostanie już dopuszczony po nowym rondzie. Równolegle jednak dla samochodów zostanie zamknięty wcześniej już wiele razy sygnalizowany wjazd w ul. Miodową, której odcinek jezdni również czeka przebudowa.©℗

Mirosław WINCONEK