300 dni na projekt. Nowe życie placu Orła Białego: krok ku przyszłości

Jak tam zostanie nieszczęsna bryła polmozbytu w tym kształcie co jest, to wszelki wysiłek pójdzie w niwecz.

Lucyna

2021-05-19 07:39:50

Brawo pan prezydent Krzystek , brawo radni ! Nareszcie to wszystko będzie "uporządkowane". Do Roberta poniżej: co ty za bzdury wypisujesz . Rozbiórka bloków na Starym Mieście , to byłoby kilka tysięcy spraw sądowych poszkodowanych mieszkańców ciągnących się kilkadziesiąt lat. Bądż realistą , stań przed lustrem i zadaj sobie pytanie : kim jestem i do czego zmierzam? Dlaczego moje pomysły to utopia historyczna ?