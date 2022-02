Zmiana komendanta w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie

Pułkownik Krzysztof Jurkowski został nowym komendantem 109. Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Szczecinie. Do tej pory zastępował zarządzającego placówką pułkownika Krzysztofa Pietraszkę, który z końcem stycznia odszedł na emeryturę.



Krzysztof Jurkowski związany jest ze szczecińskim Szpitalem Wojskowym od 2018 roku - najpierw jako szef logistyki, później jako zastępca komendanta. Teraz będzie zarządzał szpitalem - ma to robić do końca 2024 roku. Będzie to czas intensywnych zmian w placówce.

- Jest to związane z pracami modernizacyjnymi, które potrwają aż do 2025 roku - mówi płk Krzysztof Jurkowski. - Przeprowadzenie szpitala przez ten proces jest największym wyzwaniem dla mojej kadencji. Związane to będzie także z unowocześnieniem samego procesu leczenia i nową ofertą medyczną, jaką zaproponujemy.

Jako dotychczasowy zastępca komendanta odpowiadał między innymi właśnie za sprawy związane z modernizacją 109. Szpitala Wojskowego i nadzorował rozpoczęty w ubiegłym roku remont

Płk Jurkowski ma 47 lat, służbę wojskową pełni od 1994 roku, głównie na stanowiskach logistycznych. Przed objęciem stanowisk w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie służył w 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Awans na komendanta związany był z awansem wojskowym, został mianowany na pułkownika. Prywatnie to mąż i ojciec dwójki dzieci. Jego hobby to sport – bieganie i żeglarstwo, a także muzyka – gra na kilku instrumentach.

(sag)