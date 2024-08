Zły synek. Narkotyki, paralizator i strach matki

Mieszkał z mamą. Mimo że go przygarnęła, to jej ubliżał i groził. Gdy wreszcie na pomoc wezwała policję, okazało się, że w pokoju ma nie tylko narkotyki, ale również „inne niebezpieczne przedmioty, mogące służyć do popełnienia przestępstwa".

Niewdzięczny syn to 41-latek, mieszkaniec Szczecina.

- Szczecińscy „wywiadowcy” otrzymali informację o awanturującym się w mieszkaniu mężczyźnie. Na miejscu zastali kobietę, która twierdziła, że jej syn jest wobec niej agresywny: krzyczy, wyzywa i grozi paralizatorem. Miał przy sobie też inne niebezpieczne przedmioty, których mógł użyć w trakcie kłótni - informuje oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. - Zachowanie mężczyzny wskazywało na zaburzenie postrzegania rzeczywistości. Jego wypowiedzi były nielogiczne. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, który zadecydował o przekazaniu 41-latka pod opiekę lekarską.

W pokoju zatrzymanego „wywiadowcy" zauważyli dużą ilość suszu roślinnego. Była to marihuana o łącznej wadze blisko 270 gramów. Zatem o dalszych losach 41-latka zadecyduje sąd. ©℗

(an)