Zieloni za rowerami i wspólną listą opozycji

Politycy powinni zrobić wszystko, co w ich mocy, aby Polacy przesiedli się na rowery - to postulat partii Zieloni. Partia stawia także na wspólną i jak najszerszą listą ugrupowań opozycyjnych w najbliższych wyborach.

Według Zielonych teraz, gdy rosną ceny paliw, jest doskonały czas, żeby przesiąść się na rowery. Także na rowery elektryczne i rowery cargo pozwalające transportować cięższe przedmioty. Aby tak się stało, trzeba rozbudować infrastrukturę dla jednośladów.

- W Szczecinie mamy zarejestrowanych 900 aut na tysiąc mieszkańców - powiedział Andrzej Radziwinowicz podczas konferencji Zielonych na Jasnych Błoniach. - Statystycznie 9 na 10 mieszkańców ma auto. To liczba przerażająca. Powinniśmy walczyć z globalnym ociepleniem. A miasta mogą to robić poprzez ograniczenie liczby aut. Musimy zbudować ścieżki rowerowe. Szczecin dynamicznie rozwija je w centrum miasta, ale przecież do centrum trzeba dojechać, potrzebne są ścieżki rowerowe z osiedli. Takim koronnym przypadkiem ścieżki, która powstaje latami, jest ta na Wojska Polskiego. W Szczecinie są też ścieżki widma, które nagle się kończą.

Zieloni chcieliby, aby powstał specjalny fundusz na rozwój projektów rowerowych, po który mogliby sięgać samorządowcy. Na szerszą skalę należałoby wprowadzić rowery elektryczne - mające większy zasięg, takie, na których podróżować mogłyby osoby starsze.

- Kiedy w zeszłym roku parlament procedował nowelizacji ustawę o elektromobilności, która dopuszczała dopłaty do drogich aut elektrycznych osobowych i transportowych, w imieniu partii Zieloni złożyłam poprawki o dopłaty również do rowerów elektrycznych - powiedziała przewodnicząca partii posłanka Urszula Zielińska. - Przewodniczący komisji energii i klimatu poseł Marek Suski ocenił, że moje poprawki są z kosmosu. W międzyczasie w kosmos poszybowały ceny paliwa. Dlatego złożymy naszą ustawę jeszcze raz.

Ponadto Zieloni wierzą, że partie opozycyjne powinny się dogadać i skonstruować wspólną listę na najbliższe wybory.

- Popieramy ideę jak najszerszej jednej listy opozycji - stwierdził szczeciński radny Przemysław Słowik (współkierujący partią razem z Urszulą Zielińską). - Tak pokazuje pragmatyka, pragmatyka metody d'Hondta. System wyborczy jest taki, a nie inny, nie należy się na niego obrażać, trzeba z niego umiejętnie skorzystać. ©℗

Tekst i foto (as)