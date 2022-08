Zieloni namawiają do bojkotu "Historii i teraźniejszości"

Andrzej Radziwinowicz przekonuje, że edukacja ma być wolna od ideologii i obiektywna, nauka ma skłaniać do krytycznego myślenia i wypracowania indywidualnych postaw wobec świata. Jego zdaniem podręcznik prof. Roszkowskiego jest "gniotem", który główny cel to "wpajanie uczniom ideologii obozu rządzącego".©℗

- Domyślamy się, że chodzi o dzieci z in vitro, których w Polsce jest ogromna ilość i które są szczególnie kochane, bo to dzieci wyczekane - komentuje M. Matyja. - Zwracamy się z apelem o bojkot tego podręcznika, żeby szeroko pojęta społeczność szkolna wzięła pod uwagę alternatywne możliwości realizacji podstawy programowej. Naszej młodzieży należy się nowoczesna edukacja, a nie indoktrynacja.

Politycy Zielonych zarzucają prof. Roszkowskiemu, że porównuje feminizm do nazizmu a o ruchu Black Lives Matters pisze, że cechuje się niechęcią do białych. Przywołują także budzący największe emocje cytat z podręcznika, którzy brzmi tak: "Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowli. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci? Państwo, które bierze pod swoje skrzydła tego rodzaju "produkcję"? Miłość rodzicielska była i pozostanie podstawą tożsamości każdego człowieka, a jej brak jest przyczyną wszystkich prawie wynaturzeń natury ludzkiej".

Komentarze

Edek 2022-08-22 17:00:16 A ja namawiam do bojkotu zielonych. Kiedyś mówiło się ze ma zielono w głowie a co to oznacza wszyscy wiedza.

Grażyna 2022-08-22 16:17:18 Dlaczego zdaniem Matyi dzieci z in vitro powinny być bardziej kochane? W czym są gorsze dzieci poczęte w tradycyjny sposób i dlaczego mają być stygmatyzowane. Wszystkie dzieci powinny być kochane. Ta ideologia tych ludzi opętała że tak dzielą ludzi

zielony rozum 2022-08-22 16:11:54 cytowny tekst własnie nie wyklucza dzieci z in vitro .`Bo skoro o nie, jest takie zabieganie rodziców tzn że są one obdarzone miłościa. Bardziej ten tekst odnosi się o przypadkowego seksu po kilkugodzinnym poznaniu zakończonego zapłodnieniem.

Jola 2022-08-22 15:56:57 Odrę trzeba ratować i przy rzece powinni być aktywni Zieloni by pokazać swoje społeczne podejście no ale postanowili zająć się ideologią i cenzurą myśli zwykłych ludzi. Za to ryby zostały bez realnej zielonej pomocy

piotr 2022-08-22 15:54:05 mam pytanie ..a kiedyż to młode pokolenie ma się dowiedzieć kto i kiedy Polska gospodarke i przemysł do ruiny doprowadzał...sprzedawał za bezcen wręcz za darmo...likwidowano wszystko jak leciało...nie wspomne o agentach różnej maści...o sprzedawczykach i o pseudo profesorach , którzy ten naród ogłupiali....pytam kiedy sie mają tego dowiedzieć jak będą staruszkami....bo ci co polskę do ruiny doprowadzili jeszczse żyją i nie wypada....WŁAŚNIE WYPADA...

historyk 2022-08-22 15:45:16 Zieloni nie są fanami twórczości prof. Roszkowskiego a to się uśmiałem. Dobrze że jeszcze mu tytuł profesora zostawili. Fanami to są Timmermansa czy profesora Tuska. Roszkowski to wybitny uczony czego nie można powiedzieć o zielonych, kiedyś mu groziło siedzenie w więzieniu za pisanie prawdy, minęło parędziesiąt lat 3 RP i też mu grozi odsiadka za uczciwe poglądy i racjonalne badania naukowe.

Dawid 2022-08-22 15:42:37 Radziwinowicz błysnął "domyślam się że chodzi o dzieci z in vitro". Skoro czegoś nie ma to wystarczy zrobić wrzutkę że się "domyślam". W ogóle to ta dwójka czytała ten podręcznik z odnośnikami bo z tekstu nie wynika że go przeczytali

Usychające drzewa 2022-08-22 15:14:53 To atak na Krzystka. Ustawka medialna na tle zawalonego basenu i przy tym liceum!

HiT 2022-08-22 14:44:09 Skandalem są tzw. Zieloni. No ale mamy demokrację i plankton też ma prawo głosu.

PiS i 3 kadencja 2022-08-22 14:39:57 Zakazana przez opozycję książka i wiedza w niej zawarta z pewnością uczniom będzie bardziej smakowała bo młodość jest przekorna. W ten sposób przygotowujecie grunt pod 3 kadencję PiS. Modlitwy pisowców o głupią opozycję zostały wysłuchane z naddatkiem

fm 2022-08-22 14:36:57 podręcznik jest dobry pokazuje lewactwo od ciemnej strony...a i tak w podręczniku jest za mało informacji o eskimosach z nkwd i ub na przykład...jak scigali 300 000 akowców na spółkę z sowietami