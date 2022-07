Obwodnica Trzebiatowa prawie gotowa

Dobiega końca budowa liczącej 1600 metrów obwodnicy Trzebiatowa, na której zakończenie czekają nie tylko wczasowicze jadący przez to miasto do Kołobrzegu czy też Mrzeżyna. Przejazd przez centrum miasta i stanie na światłach jest koszmarem, zarówno dla kierowców, jak i mieszkańców, którym pod oknami jadą i kopcą samochody. To wszystko zmieni się pod koniec października br. kiedy oficjalnie obwodnica zostanie otwarta.

Jezdnia wylana jest już trzema warstwami asfaltu. Wybudowano także chodniki i ścieżkę rowerową. Obecnie trwa montowanie barier energochłonnych, potem zostanie namalowane oznakowanie poziome i zainstalowane znaki. Zamontowane będzie także oświetlenie na stojących już słupach. Niektórzy zastanawiają się, dlaczego idzie to tak opieszale, skoro niektóre prace można było wykonać, gdy na budowie panował zastój z powodu awarii koparki.

Tyle tylko że wykonawca inwestycji firma Strabag ma przedłużoną umowę na zakończenie prac na koniec października. Inwestycja była wstrzymana z uwagi na protesty ekologów, którzy chcieli jak najmniejszej ingerencji w drzewostan istniejącego na trasie budowy zabytkowego parku. W porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wprowadzono zmiany do projektu, polegające na rezygnacji na tej działce z budowy ścieżki rowerowej oraz obustronnych rowów. Będzie tu przebiegała jedynie jezdnia planowanej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą. Ścieżka rowerowa natomiast zostanie poprowadzona istniejącymi drogami gruntowymi przez park.

Był także problem z gruntem, który trzeba było wzmocnić palami, co pochłonęło czas i pieniądze. Był także problem z wojskiem, które nic chciało oddać fragmentu swojego terenu. Osiągnięto kompromis, który polega na ominięciu budynków wojskowych i wejściu z przebiegiem drogi na skraj parku, którego niewielka część została zajęta pod inwestycję (0,84 ha z 11,77 ha). Ponadto wykonano nasadzenia kompensacyjne, które będą stanowiły zieleń izolującą. Strefa buforowa ma utworzyć zwartą i szczelną grupę drzew i krzewów oddzielającą park od niekorzystnego oddziaływania drogi o potencjalnie dużej intensywności ruchu. Na terenie parku wybudowano pięć budek lęgowych dla ptaków. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 30 mln zł. ©℗

Tekst i fot. Mirosław KWIATKOWSKI