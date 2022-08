Ominąć Mierzyn. Podpisali umowę na wykonanie dokumentacji obwodnicy

Jednym z istotniejszych wydarzeń w tym roku Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki nazwał czwartkowe podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji w sprawie budowy obwodnicy Mierzyna. Droga od końca ul. Ku Słońcu w Szczecinie w okolicach CH Ster ma najpierw prowadzić na północ, w kierunku ul. Łukasińskiego, by potem przez kolejne skrzyżowania i rondo ułatwić dojazd do nowego węzła w Dołujach.

Umowę podpisali Łukasz Lendner, dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA, Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina oraz Krzysztof Majchrzak, prezes zarządu Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu.

Do przetargu stanęło 8 podmiotów. Najkorzystniejszą ofertę złożyło poznańskie BPK, za co otrzyma 2,8 mln zł. To ta sama firma, która wykonała projekt wydłużenia linii tramwajowej w ulicy Ku Słońcu właśnie do miejsca, gdzie ma się zaczynać obwodnica Mierzyna. Firmie łatwiej więc będzie „spiąć" obie inwestycje.

- To inwestycja ważna nie tylko dla mieszkańców Mierzyna, ale i Szczecina. Każdy, kto choć raz jechał przez ul. Ku Słońcu i Mierzyn w godzinach szczytu wie, jak bardzo jest potrzebna - mówił wojewoda.

- To kolejny dobry przykład współpracy GDDKiA oraz Szczecina, czyli rządu i samorządu - podkreślił Michał Przepiera.

Do 2024 ważna jest dla tej inwestycji tzw. decyzja środowiskowa. Przed uzyskaniem zgody na realizację firmę projektową czeka jeszcze szereg rozmów i konsultacji m.in. z mieszkańcami, podmiotami działającymi w tej okolicy i właścicielami ogródków działkowych. Dopiero wtedy będzie można zaprojektować ostateczny przebieg obwodnicy o długości 4,8 km, na co firma z Poznania ma 12 miesięcy. Wtedy też będzie można zapewnić źródła finansowania i w kolejnym przetargu wyłonić podmiot, który zajmie się jej budową.

Obwodnica ułatwi dojazd do nowego węzła „Dołuje", łączącego się z planowanym Zachodnim Drogowym Obejściem Szczecina. To z kolei ważny projekt infrastrukturalny dla metropolii szczecińskiej oraz regionu. Miasto Szczecin wspólnie z samorządami, Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz samorządem Województwa Zachodniopomorskiego, przygotowuje się do tej inwestycji od ponad 10 lat. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI