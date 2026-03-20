Zgolił brodę, zapuścił włosy i udawał brata. Kamuflaż okazał się nieskuteczny

Data publikacji: 20 marca 2026 r. 12:16
Ostatnia aktualizacja: 20 marca 2026 r. 12:16
Fot. KMP Szczecin  

Szczecińscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o kradzież artykułów spożywczych o łącznej wartości ponad 1260 zł, którego w sklepie złapał pracownik ochrony. Chwilę potem okazało się, że wymiar sprawiedliwości interesuje się mężczyzną także z innego powodu.

Podczas legitymowania mężczyzna podał dane swojego brata. Jak później ustalono, żeby się do niego upodobnić zmienił swój wygląd - zgolił brodę i zapuścił włosy, rezygnując z wcześniejszego strzyżenia na krótko.

Funkcjonariusze zorientowali się jednak, że mężczyzna próbuje wprowadzić ich w błąd. Ostatecznie przyznał się on do podania fałszywych danych i ujawnił swoją prawdziwą tożsamość.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że sprawca kradzieży jest poszukiwany listem gończym w celu zatrzymania i doprowadzenia do najbliższego aresztu śledczego lub zakładu karnego, gdzie ma odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności.

Mężczyzna został zatrzymany do dyspozycji wymiaru sprawiedliwości.

(k)

