Poszukiwany 36-latek zatrzymany w powiecie pyrzyckim

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu, który był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Do zatrzymania doszło na terenie powiatu pyrzyckiego. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu karnego wydanego przez Sąd Rejonowy w Stargardzie VII Zamiejscowy Wydział Karny z siedzibą w Pyrzycach. Zgodnie z decyzją sądu ma on odbyć karę jednego roku pozbawienia wolności za przestępstwo z art. 207 § 1 Kodeksu karnego, dotyczące znęcania się nad osobą najbliższą lub osobą pozostającą w stosunku zależności. Po zatrzymaniu 36-latek został doprowadzony do właściwej jednostki penitencjarnej, gdzie odbędzie zasądzoną karę.

Od początku 2026 roku dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach zatrzymali już 8 osób poszukiwanych na podstawie nakazów doprowadzenia oraz listów gończych.

