Nie żyje poszukiwany 17-latek. Sprawą zajmuje się prokuratura

Fot. Sylwia Dudek

Zakończyły się poszukiwania 17-letniego Oleksandra, który zaginął w Świnoujściu w grudniu. Policja potwierdza odnalezienie nastolatka. Z nieoficjalnych informacji wynika, że chłopak nie żyje.

Rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu potwierdził jedynie, że poszukiwania zostały zakończone. Funkcjonariusze nie przekazują na tym etapie informacji o okolicznościach odnalezienia 17-latka ani o jego stanie. Policja podkreśla, że sprawa jest w toku.

Z ustaleń nieoficjalnych wynika, że Oleksandr został odnaleziony martwy, a sprawą zajmuje się prokuratura. Te informacje nie zostały dotąd oficjalnie potwierdzone przez służby. Śledczy mają wyjaśniać przyczyny i okoliczności śmierci nastolatka.

(km)

