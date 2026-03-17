Pokrzywdzony w zdarzeniu drogowym trafił do więzienia

Fot. KPP w Policach

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Policach otrzymał informację o zdarzeniu drogowym w Policach. Podczas policyjnej interwencji okazało się, że pokrzywdzony w nim kierowca ma poważne problemy z wymiarem sprawiedliwości.

REKLAMA

16 marca do Dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Policach wpłynęła informacja o kolizji drogowej, w której brali udział kierujący samochodami osobowymi. Funkcjonariusze polickiej drogówki na miejscu przebadali uczestników zdarzenia na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Ich stan trzeźwości był nienaganny.

Jednak podczas sprawdzania uczestników kolizji w policyjnych systemach, okazało się, że kierujący pojazdem, który poinformował służby i był pokrzywdzonym w zdarzeniu drogowym, na swoim koncie miał do odbycia karę pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy za czyn z art. 286 KK.

Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, a następnie doprowadzony do jednostki penitencjarnej gdzie odbędzie zasądzoną karę.

(d)

REKLAMA