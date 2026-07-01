Zgoda na realizację ostatniego odcinka S10 na trasie Szczecin - Wałcz

Fot. GDDKiA

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka Łowicz Wałecki-Piecnik. To siódme i zarazem ostatnie pozwolenie na budowę dla odcinków drogi S10 Szczecin - Wałcz. Trasa ma być gotowa do końca 2028 r.

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Na drodze o długości blisko 15 km powstaną dwa węzły drogowe - Łowicz Wałecki i Mirosławiec - osiem wiaduktów i estakada, a także siedem górnych przejść dla zwierząt i dwa dolne.

Odcinek będzie też obwodnicą Mirosławca; inwestycja pozwoli ominąć miasto od północy. Trasa będzie łączyła się z sąsiednimi odcinkami S10: od zachodu z odcinkiem Cybowo – Łowicz Wałecki i od wschodu z odcinkiem Piecnik – Wałcz. Drogi realizowane są równolegle.

- To nie tylko skrócenie czasu i poprawa komfortu jazdy, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa kierowców, mieszkańców i turystów – wskazał wicewojewoda zachodniopomorski Bartosz Brożyński, przekazując w środę decyzję.

Decyzja ZRID umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych, które zrealizuje firma Budimex. Wykonawca przejmie plac budowy w ciągu najbliższych 30 dni. Zakończenie odcinka Łowicz Wałecki - Piecnik planowane jest w trzecim kwartale 2028 r.

ZRID uruchamia też procedury związanej z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę. Rzeczoznawcy wyznaczeni przez wojewodę zachodniopomorskiego będą przygotowywali operaty określające wycenę nieruchomości, a cała procedura zakończy się wydaniem przez decyzji odszkodowawczej i wypłatą środków przez GDDKiA.

Umowy na realizację siedmiu odcinków S10 między Szczecinem i Wałczem podpisano w 2024 i na początku 2025 r. Następnie wykonawcy składali wnioski o wydanie decyzji ZRID dla poszczególnych odcinków, a droga Łowicz Wałecki - Piecnik jest ostatnim z nich.

Zakończenie realizacji wszystkich odcinków S10 od Szczecina do Wałcza o łącznej długości 100 km planowane jest do końca 2028 r.

Na odcinkach, dla których zostały wcześniej wydane decyzje ZRID, trwają już roboty budowlane. Wykonawcy przygotowują wytwórnie mas bitumicznych, które będą w pobliżu węzłów Krąpiel, Recz i Łowicz Wałecki.

Prowadzone są roboty drogowe: wymiany podłoża, budowa nasypów i wykopów. Postępują też roboty mostowe, wykonywane są fundamenty oraz konstrukcje obiektów.

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