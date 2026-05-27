Jest zgoda na obwodnicę Płoni, czyli wjazd S10 do Szczecina

Wizualizacja odcinka S10 Kijewo - Zdunowo. Fot. GDDKiA

Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo o długości 4,4 km, który od północy ominie Płonię. To przedostatni spośród siedmiu odcinków tej trasy między Szczecinem a Wałczem, dla którego zostało wydane pozwolenie na budowę.

Decyzja ZRID umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych, które zrealizuje firma Budimex. - W ciągu najbliższych 30 dni przekażemy wykonawcy plac budowy i będą mogły rozpocząć się pierwsze prace w terenie. Zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale 2028 r. - informuje Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

Nowa trasa pozwoli na wyprowadzenie tranzytu ze zurbanizowanej części miasta, gdzie jest wiele przejść dla pieszych oraz kilka skrzyżowań. Przy jednym z nich, z ulicą Tomasza Żuka prowadzącą do Zdunowa, ze względu na wiele wypadków i kolizji kilka lat temu Inspekcja Transportu Drogowego ustawiła fotoradar.

Na nowej trasie zaplanowano dwa węzły drogowe (Szczecin Zdunowo i Szczecin Płonia) oraz dwa górne przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji powstanie również most na rzece Płonia z funkcją przejścia dla zwierząt oraz przejście dla pieszych i rowerzystów pod jezdnią S10 na wysokości Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii przy ul. Przylesie.

W 2024 i na początku 2025 r. GDDKiA podpisała umowy na realizację siedmiu odcinków S10 między Szczecinem i Wałczem (w formule "projektuj i buduj"). Następnie, zgodnie z terminami kontraktowymi (10 miesięcy od podpisania umowy), wykonawcy składali wnioski o wydanie decyzji ZRID dla poszczególnych odcinków. W tej chwili czeka już na nią tylko wykonawca odcinka Łowicz Wałecki - Piecnik i powinno to nastąpić w ciągu najbliższych kilku tygodni.

