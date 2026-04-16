Nowa S10 ominie osiedla i odciąży ruch

Nowa trasa ma przebiegać na północ od Płoni i łączyć się z węzłem Szczecin Zdunowo. Fot. Dariusz Gorajski

Rozpoczynają się przygotowania do budowy nowego odcinka drogi ekspresowej S10 na wschodnich obrzeżach Szczecina. Chodzi o fragment o długości ponad czterech kilometrów, który ma przebiegać na północ od osiedla Płonia i łączyć się z węzłem Szczecin Zdunowo.

Trasa rozpocznie się w rejonie ulicy Szosa Stargardzka, za istniejącą stacją paliw. Następnie zostanie poprowadzona przez tereny leśne w kierunku Zdunowa. W ramach inwestycji przewidziano budowę mostu nad rzeką Płonią, dwóch wiaduktów oraz trzech przejść dla zwierząt, w tym dwóch przeznaczonych dla dużych gatunków. Droga będzie miała charakter bezkolizyjny. Oznacza to brak skrzyżowań oraz sygnalizacji świetlnej na całym odcinku. Ruch ma odbywać się w sposób ciągły.

Pierwszym etapem prac będzie przygotowanie terenu pod budowę. Obejmuje on m.in. wycinkę drzew w pasie przyszłej trasy oraz prace porządkowe i geodezyjne. Za realizację inwestycji odpowiada firma Budimex. Wartość kontraktu wynosi około 204 mln zł. Obecnie prowadzone są jeszcze prace projektowe i przygotowawcze. Zgodnie z założeniami budowa ma potrwać około dwóch lat. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2028 roku, przy czym termin ten może ulec zmianie w zależności od przebiegu robót. Nowy odcinek S10 ma stanowić część układu komunikacyjnego wschodniej części Szczecina i połączyć istniejące elementy sieci drogowej w tym rejonie.©℗

