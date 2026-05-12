Utrudnienia w ruchu na S10. Zderzenie dwóch aut

Służby podkreślają, że kierowcy zachowali się wzorowo, tworząc tzw. korytarz życia, który umożliwił sprawny przejazd pojazdom ratunkowym. Fot. KPP Stargard

Na drodze ekspresowej S10 w kierunku Bydgoszczy doszło dziś kilka minut po godzinie 15 do kolizji, która spowodowała poważne utrudnienia w ruchu. Jak informuje stargardzka policja, do zdarzenia doszło na wysokości mostu nad rzeką Mała Ina, przed węzłem Stargard Wschód w miejscowości Święte.

REKLAMA

Zderzyły się tam dwa samochody: Volkswagen i Volvo. Na szczęście nikt poważnie nie ucierpiał. Obecnie ruch odbywa się tam tylko jednym pasem, co powoduje spowolnienia i tworzenie się korków. Funkcjonariusze apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb

pracujących na miejscu. Policja wyznaczyła także sugerowany objazd dla kierowców jadących w kierunku Bydgoszczy. Trasa prowadzi przez węzeł Stargard Południe, następnie ulicami Broniewskiego, Warszawską, Popiela oraz Bydgoską.

- Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około dwóch godzin - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.

(w)





REKLAMA