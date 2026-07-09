Żeglarskie emocje na najwyższym poziomie

Miedwie znów stało się miejscem żeglarskiej rywalizacji. Fot. MDK

55. Regaty o Błękitną Wstęgę Jeziora Miedwie, jedno z najważniejszych wydarzeń żeglarskich w regionie odbyły się na wodach Jeziora Miedwie. Spotkali się tam miłośnicy żeglarstwa, którzy rywalizowali o prestiżowe trofea w kilku klasach regatowych.

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Najważniejszym trofeum zawodów; Błękitną Wstęgą Jeziora Miedwie i Pucharem Prezydenta Miasta Stargard została nagrodzona załoga jachtu POL 476 w składzie: Tomasz Mordas, Bartłomiej Pialik i Abi Azhari. Drugie miejsce zajęła załoga POL 148: Eugeniusz Sztandera, Tomasz Bińkowski i Elżbieta Kastelik. Natomiast na najniższym stopniu podium stanęła rodzinna załoga POL 338: Janek Szeligowicz, Jacek Szeligowicz i Katarzyna Szeligowicz.

W klasie Omega Standard zwyciężyła załoga Tomasza Mordasa, Bartłomieja Pialika i Abiego Azhariego. Drugie miejsce wywalczyli Janek Zimer, Jacek Szeligowicz i Katarzyna Szeligowicz, a trzecie – Eugeniusz Sztandera, Tomasz Bińkowski i Elżbieta Kastelik.

W grupie T1 triumfował jacht Radius z załogą: Robert Zakrzewski i Grzegorz Animucki. Na drugim miejscu uplasował się Amicus, prowadzony przez Sławomira Lipczyńskiego i Artura Markiewicza, a trzecie miejsce zajął Bobik z Wiesławem Smykłą i Kamilą Osowicz na pokładzie.

W grupie T2 najlepszy okazał się Polaris, którego załogę tworzyli Andrzej Derengowski, Tymon Nowak i Wojtek Nowak. Drugie miejsce przypadło załodze jachtu Tarnika: Tadeuszowi Klebanowi i Włodzimierzowi Lancmanowi.

– Tegoroczna edycja po raz kolejny pokazała, jak dużym zainteresowaniem cieszy się żeglarstwo na Jeziorze Miedwie – komentuje organizator. – Nie zabrakło sportowej rywalizacji, dobrej atmosfery i emocji, które towarzyszyły zawodnikom od startu aż do mety.

Organizatorzy dziękują wszystkim zawodnikom, sędziom, partnerom, sponsorom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie regat. I już dziś zapraszają na kolejną edycję wydarzenia, która tradycyjnie odbędzie się za rok nad Jeziorem Miedwie.

Organizatorami wydarzenia byli Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie oraz Stowarzyszenie Miedwie. Regaty odbyły się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Stargard, Starosty Stargardzkiego oraz Wójta Gminy Kobylanka. ©℗

(w)

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