23. Festiwal Teatr w Stodole

Przez 10 dni nad Miedwiem będzie moc atrakcji dla miłośników teatru, muzyki i tańca. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Już na początku lipca okolice Miedwia ponownie staną się miejscem spotkań miłośników teatru, muzyki i tańca. Od 3 do 12 lipca odbędzie się 23. edycja Festiwalu Teatr w Stodole.

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Przez dziesięć festiwalowych dni na publiczność czekać będzie bogaty program pełen spektakli, koncertów, pokazów tanecznych oraz warsztatów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Festiwal rozpocznie się w piątek, 3 lipca. Pierwszy dzień wydarzenia wypełnią warsztaty kreatywne, uroczyste otwarcie oraz artystyczne prezentacje. Publiczność zobaczy m.in. spektakl „Wesele Muszki”, pokaz tańca orientalnego, a wieczór zakończą koncerty Ewy Kwiecień oraz bluesowego zespołu Tusz.

W kolejnych dniach organizatorzy przygotowali różnorodne propozycje dla miłośników wielu dziedzin sztuki. Na scenie pojawią się grupy teatralne ze Stargardu i regionu, zespoły wokalne, kabarety oraz formacje taneczne. Widzowie będą mogli obejrzeć przedstawienia przygotowane przez Teatr A-to-My UTW Stargard, Krzywą Scenę Stargardzkiego Centrum Kultury oraz Teatr Nie Ma ze Szczecina.

Nie zabraknie także muzycznych spotkań; od bluesa i rocka, przez koncerty wokalne, aż po występy instrumentalne. Program uzupełnią pokazy tańca orientalnego, tribalowego, towarzyskiego i dancehall.

Ważną częścią festiwalu będą również warsztaty. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje umiejętności podczas zajęć kreatywnych, teatralnych, kulinarnych oraz spotkań przygotowanych przez lokalne grupy i organizacje.

Szczególnym wydarzeniem kończącym festiwal będzie Wieczór Hiszpański, zaplanowany na 12 lipca. Publiczność zobaczy spektakl „Krwawe Gody” według dzieła Federico Garcíi Lorki. Przedstawienie powstało podczas warsztatów i będzie efektem współpracy aktorów Krzywej Sceny SCK Stargard oraz Teatru A-to-My UTW Stargard. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Donata Liszczak.

Festiwal Teatr w Stodole odbędzie się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Hania w Morzyczynie. Wszystkie spektakle, koncerty i wydarzenia artystyczne będą dostępne dla publiczności bezpłatnie. Organizatorami wydarzenia są SCK, CKiR, Fundacja Scena nad Miedwiem oraz lokalni partnerzy. Pomysłodawczynią festiwalu jest Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz, aktorka i reżyserka ze Szczecina. ©℗

(w)

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