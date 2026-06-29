Wypłynęli za daleko na SUP-ach i rowerach wodnych. Zaskoczyła ich zmiana pogody

Fot. KPP w Stargardzie

Policjanci pełniący służbę na wodzie na Jeziorze Miedwie w niedzielę wielokrotnie pomagali osobom pływającym na deskach SUP i rowerach wodnych, które wypływały zbyt daleko od brzegu. Część z nich została zaskoczona nagłym podmuchem silnego wiatru, który w krótkim czasie wywołał wysokie fale.

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W wyniku gwałtownego załamania pogody kilka osób pływających na SUP-ach wpadło do wody po wywróceniu się ich desek. Niektórzy połamali wiosła i nie byli w stanie samodzielnie wrócić do brzegu.

Pomocy potrzebowali również użytkownicy rowerów wodnych, którzy z powodu silnego wiatru i wysokiej fali nie byli w stanie dopłynąć z powrotem na plażę. Na pomoc ruszyli policjanci pełniący służbę na wodzie oraz strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielkowie. Wspólnymi siłami bezpiecznie odholowali do brzegu kilkanaście osób korzystających z desek SUP oraz pięć rowerów wodnych.

- Szczególnie niebezpieczna była sytuacja jednej z osób, która przez blisko 40 minut przebywała w wodzie, nie mogąc dostać się z powrotem na deskę. Tylko dzięki temu, że miała na sobie kamizelkę ratunkową, nie doszło do tragedii - relacjonuje asp. Wojciech Jędrych z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Policjanci, strażacy oraz ratownicy WOPR apelują o rozsądek i odpowiedzialność podczas korzystania z kąpielisk oraz wszelkiego sprzętu pływającego. Przed wypłynięciem należy sprawdzić prognozę pogody, nie oddalać się zbyt daleko od brzegu, zawsze używać kamizelki ratunkowej oraz pamiętać, że warunki na wodzie mogą zmienić się w ciągu kilku minut.

(k)

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