Sezonowa linia nr 44 wraca nad Miedwie

Mieszkańcy Stargardu oraz wszyscy miłośnicy letniego wypoczynku nad wodą ponownie będą mogli skorzystać z połączenia nad jezioro Miedwie. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji uruchamia sezonową linię autobusową nr 44, która przez całe wakacje będzie kursować na trasie Stargard - Morzyczyn.
Specjalne wakacyjne połączenie zostało przygotowane z myślą o pasażerach planujących wypoczynek nad jednym z najpopularniejszych miejsc rekreacji w okolicy. Autobusy zapewnią bezpośredni dojazd z centrum miasta do jeziora Miedwie, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli wygodnie dotrzeć na plażę bez konieczności korzystania z samochodu.
Linia nr 44 będzie kursować od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. Połączenie obejmie trasę od Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Stargardzie do Morzyczyna.
Szczegółowy rozkład jazdy autobusów linii nr 44 będzie dostępny na tablicach odjazdów w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym oraz na stronie internetowej MPK Stargard. ©℗
(w)