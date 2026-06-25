Sezonowa linia nr 44 wraca nad Miedwie

Połączenie nr 44 obejmie trasę od Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego (na zdj.) w Stargardzie do Morzyczyna. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Mieszkańcy Stargardu oraz wszyscy miłośnicy letniego wypoczynku nad wodą ponownie będą mogli skorzystać z połączenia nad jezioro Miedwie. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji uruchamia sezonową linię autobusową nr 44, która przez całe wakacje będzie kursować na trasie Stargard - Morzyczyn.

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Specjalne wakacyjne połączenie zostało przygotowane z myślą o pasażerach planujących wypoczynek nad jednym z najpopularniejszych miejsc rekreacji w okolicy. Autobusy zapewnią bezpośredni dojazd z centrum miasta do jeziora Miedwie, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli wygodnie dotrzeć na plażę bez konieczności korzystania z samochodu.

Linia nr 44 będzie kursować od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 r. Połączenie obejmie trasę od Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Stargardzie do Morzyczyna.

Szczegółowy rozkład jazdy autobusów linii nr 44 będzie dostępny na tablicach odjazdów w Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym oraz na stronie internetowej MPK Stargard. ©℗

(w)

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