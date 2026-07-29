Ze Szczecina wyruszyli na Jasną Górę. Przed nimi 531 kilometrów pieszej pielgrzymki [GALERIA]

Pątnicy w środę wyruszyli do Częstochowy. Fot. Dariusz Gorajski

Modlitwą w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na osiedlu Słonecznym rozpoczęła się w środę Szczecińska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pątnicy mają przed sobą 531 kilometrów marszu, które – jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem – zakończą 13 sierpnia wejściem do Częstochowy. Dla części uczestników droga rozpoczęła się jednak znacznie wcześniej. Około 30 osób wyruszyło już 25 lipca z Pustkowa, pokonując najdłuższą trasę pielgrzymkową w Polsce liczącą 651,8 kilometra.

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Piesze pielgrzymowanie na Jasną Górę od dziesięcioleci pozostaje ważnym elementem polskiej tradycji religijnej. Dla jednych jest formą modlitwy i dziękczynienia, dla innych czasem wyciszenia, sprawdzenia własnych możliwości czy spotkania z ludźmi, którzy przeżywają wiarę w podobny sposób. Każdego roku na szlak wyruszają osoby w różnym wieku, niosąc swoje intencje, prośby i podziękowania.

– To zawsze jest wyjątkowa historia i wyjątkowa przygoda, która zaczyna się już na trasie. Nigdy do końca nie wiemy, co wydarzy się po drodze, ale co roku przekonujemy się, że pielgrzymka potrafi ludzi zaskoczyć czymś dobrym – mówi ks. Karol Łabęda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki.

Jak podkreśla, pielgrzymka co roku pisze własne historie.

– Tydzień przed wyjściem pobłogosławiliśmy związek małżeński pielgrzymów, którzy zaręczyli się właśnie podczas naszej pielgrzymki. W tym roku będą wchodzić na Jasną Górę już jako małżeństwo, w strojach ślubnych. To pokazuje, że dla wielu osób ta droga staje się także początkiem nowego etapu życia – opowiada duchowny.

Na szlaku nie brakuje również najmłodszych.

Zapisy prowadzone były jeszcze w dniu wyjścia, dlatego ostateczna liczba uczestników nie była znana w chwili rozpoczęcia marszu.

– Wydaje się, że frekwencja jest wyższa niż przed rokiem, ale dokładnie policzymy wszystkich już po wyjściu. Wielu pielgrzymów od lat zapisuje się dopiero w ostatniej chwili – wyjaśnia.

Choć ze Szczecina do Częstochowy jest ponad 531 kilometrów, organizatorzy przypominają, że najdłuższa trasa prowadzi z Pustkowa i liczy 651,8 kilometra. Drugą pod względem długości jest trasa ze Świnoujścia – 639,7 kilometra. Jak podkreślają organizatorzy, odległości zostały zweryfikowane na podstawie pomiarów wykonanych przy użyciu aplikacji Relive.

Pielgrzymka to także spotkanie z mieszkańcami miejscowości leżących na trasie.

– Zawsze powtarzamy, że niczego nie oczekujemy i niczego nie wymagamy. Przyjmujemy z wdzięcznością wszystko, co przygotują dla nas gospodarze. A gościnność, z jaką spotykamy się każdego roku, jest naprawdę ogromna. Bywa, że stoły są zastawione jak na weselu. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni – podkreśla dyrektor pielgrzymki. ©℗

Dariusz Gorajski

Więcej na ten temat w czwartkowym „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 30 lipca 2026 r.

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