Bezpieczne wakacje blisko domu. Wypoczynek dla 4 tysięcy dzieci w regionie

Częścią wakacyjnych planów jest organizacja wycieczek i wyjazdów dla dzieci z różnych środowisk.

Blisko 4 tysiące dzieci z naszego województwa skorzysta w tym roku z letniej oferty przygotowanej przez oddział regionalny Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W czasie wakacji placówki wsparcia dziennego prowadzone przez organizację oferują zajęcia, wycieczki i warsztaty, zapewniając dzieciom opiekę oraz możliwość aktywnego spędzania czasu w miejscu zamieszkania.

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Placówki wsparcia dziennego pełnią ważną funkcję przez cały rok. W roku szkolnym zapewniają dzieciom opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych, a także pomoc w nauce oraz udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i kompetencje społeczne. W okresie wakacyjnym dostosowują godziny pracy do potrzeb rodzin, organizując zajęcia i wycieczki, które umożliwiają dzieciom aktywne spędzanie czasu podczas letniej przerwy.

To miejsca, w których najmłodsi mogą odrobić lekcje, rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych i integracyjnych oraz bezpiecznie spędzić czas do momentu powrotu rodziców z pracy. W wielu placówkach dzieci otrzymują również ciepły posiłek, który dla części podopiecznych stanowi ważne wsparcie w codziennym funkcjonowaniu.

W okresie wakacyjnym działalność placówek zmienia swój charakter. Godziny pracy zostają dostosowane do potrzeb rodzin, a zajęcia odbywają się już od rana. Program letni opiera się na aktywnym wypoczynku, poznawaniu najbliższej okolicy, rozwijaniu pasji oraz budowaniu relacji rówieśniczych.

Program wakacyjny obejmuje zajęcia sportowe, warsztaty kreatywne, gry terenowe, spacery edukacyjne, pikniki, wycieczki oraz wyjazdy. Dzieci poznają historię i atrakcje swoich miejscowości, uczą się współpracy i rozwijają zainteresowania poprzez praktyczne działanie.

Istotnym elementem letnich aktywności jest również edukacja w zakresie bezpieczeństwa. Wychowawcy TPD współpracują z przedstawicielami policji, straży pożarnej, ratownikami, leśnikami oraz innymi służbami i instytucjami. Spotkania z ekspertami pozwalają dzieciom zdobywać wiedzę na temat bezpiecznych zachowań podczas wakacji, pierwszej pomocy, odpowiedzialnego korzystania z terenów leśnych i wodnych oraz poznawać specyfikę pracy służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców Pomorza Zachodniego.

Częścią wakacyjnych planów jest organizacja wycieczek i wyjazdów dla dzieci z różnych środowisk. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Iskierka” przygotowuje letni wyjazd nad morze dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa, zapewniając uczestnikom możliwość integracji, rozwijania samodzielności oraz zdobywania nowych doświadczeń.

Równolegle TPD organizuje także wypoczynek w miejscu zamieszkania. Podopieczni Placówek Wsparcia Dziennego w Szczecinie podczas wakacji poznają najciekawsze zakątki miasta, uczestniczą w zajęciach terenowych i odkrywają lokalne atrakcje, udowadniając, że interesujące i pełne przygód wakacje można spędzić również blisko domu.

– Szczególnie dbamy o to, aby wakacje były dostępne także dla dzieci, które nie wyjeżdżają poza miejsce zamieszkania – mówi Zygmunt Pyszkowski, prezes TPD. – Nie wszystkie rodziny stać na wyjazd lub wysłanie dzieci na kolonie i obozy. Dzięki zaangażowaniu naszych placówek, opiekunów i partnerów najmłodsi mogą przeżyć lato pełne atrakcji, ruchu i nowych doświadczeń.

(K)

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