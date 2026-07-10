Piątek, 10 lipca 2026 r. 
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Zdradziła ich przepalona żarówka

Data publikacji: 10 lipca 2026 r. 10:19
Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2026 r. 11:25
Zdradziła ich przepalona żarówka
Fot. KMP Szczecin  

Ich samochód zwrócił uwagę patrolu szczecińskiej drogówki, bo miał przepaloną żarówkę w reflektorze. Konsekwencje, które spotkały obu mężczyzn, są znacznie poważniejsze od mandatu. 

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W trakcie policyjnej kontroli okazało się, że kierujący nigdy nie posiadał prawa jazdy. Weryfikacja danych pasażera wykazała natomiast, że jest on osobą poszukiwaną listem gończym.

Mężczyzna został zatrzymany. Wobec kierującego zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.

(k)

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