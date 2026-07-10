Zdradziła ich przepalona żarówka

Fot. KMP Szczecin

Ich samochód zwrócił uwagę patrolu szczecińskiej drogówki, bo miał przepaloną żarówkę w reflektorze. Konsekwencje, które spotkały obu mężczyzn, są znacznie poważniejsze od mandatu.

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W trakcie policyjnej kontroli okazało się, że kierujący nigdy nie posiadał prawa jazdy. Weryfikacja danych pasażera wykazała natomiast, że jest on osobą poszukiwaną listem gończym.

Mężczyzna został zatrzymany. Wobec kierującego zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień.

(k)

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