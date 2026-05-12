Poszukiwany zapadł się pod ziemię

Fot. KPP w Wałczu

Kiedy do mieszkania poszukiwanego mężczyzny weszli policjanci, ten najpierw zamknął się w łazience, a później dosłownie zapadł się pod ziemią.

REKLAMA

Policjanci z Tuczna (powiat wałecki) ustalili miejsce pobytu 22-letniego mężczyzny poszukiwanego listem gończym, który miał do odbycia karę 120 dni pozbawienia wolności. Gdy zjawili się na miejscu, mężczyzna chcąc uniknąć zatrzymania zamknął się w łazience i nie reagował na wydawane przez funkcjonariuszy polecenia wzywające go do opuszczenia pomieszczenia.

Policjanci zmuszeni byli użyć siły, aby dostać się do środka. Po wejściu do łazienki okazało się, że nie ma tam 22-latka. Wykorzystał on wąskie przejście podziemne prowadzące pod kuchnię i ukrył się w trudno dostępnym miejscu.

Jeden z funkcjonariuszy wszedł za poszukiwanym. Mężczyzna został przez niego obezwładniony i zatrzymany.

(k)

REKLAMA