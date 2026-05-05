Policja poszukuje zaginionego mieszkańca Szczecina

Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo poszukują 34-letniego Piotra Biernackiego, zamieszkałego przy ul. Podhalańskiej w Szczecinie.

Mężczyzna wyszedł z domu między 12 a 13 kwietnia i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rysopis: wiek z wyglądu 34 lata, wzrost: około 186 cm, sylwetka: średnia budowa ciała, włosy: długie brązowe, długa broda i wąsy. W chwili zaginięcia brak pewnych informacji na temat ubioru.

W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat miejsca pobytu zaginionego policja prosi o pilny kontakt do Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.niebuszewo@sc.policja.gov.pl

Można również dzwonić pod numer alarmowy 112 lub kontaktować się z najbliższą jednostką Policji. Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może być kluczowa dla odnalezienia zaginionego.

Ł.T

