Policja poszukuje zaginionego mieszkańca Szczecina

Policjanci z Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo poszukują 34-letniego Piotra Biernackiego, zamieszkałego przy ul. Podhalańskiej w Szczecinie.
Mężczyzna wyszedł z domu między 12 a 13 kwietnia i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną.
Rysopis: wiek z wyglądu 34 lata, wzrost: około 186 cm, sylwetka: średnia budowa ciała, włosy: długie brązowe, długa broda i wąsy. W chwili zaginięcia brak pewnych informacji na temat ubioru.
W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat miejsca pobytu zaginionego policja prosi o pilny kontakt do Komisariatu Policji Szczecin Niebuszewo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat.niebuszewo@sc.policja.gov.pl
Można również dzwonić pod numer alarmowy 112 lub kontaktować się z najbliższą jednostką Policji. Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może być kluczowa dla odnalezienia zaginionego.
Ł.T