Z ciekawości przyszedł na policyjną komendę. Trafi do więzienia

Fot. KPP w Sławnie

Czterdziestoletni mieszkaniec Sławna przyszedł na miejscową Komendę Powiatową Policji, bo chciał zobaczyć ją od środka. Nie spodziewał się, że wizyta zakończy się dla niego zatrzymaniem.

REKLAMA

Policjanci postanowili wylegitymować niespodziewanego gościa i właśnie wtedy się okazało, że jest on poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości za swoje wcześniejsze przewinienia. Podstawą do tego był nakaz doprowadzenia wydany przez Sąd Rejonowy w Koszalinie w celu odbycia kary 60 dni pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę.

- Czterdziestolatek został zatrzymany i trafi do Zakładu Karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę - poinformowała asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

(k)

REKLAMA