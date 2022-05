Zdjęcie i pożegnanie prezydenta. 40. sesja Rady Miasta Szczecina

Wspólne zdjęcie na schodach wyremontowanego skrzydła gmachu UM poprzedziło rozpoczęcie 40. sesji szczecińskiej Rady Miasta obecnej kadencji. Poprzednie - wciąż widniejące na oficjalnej stronie internetowej jest nieaktualne nie tylko ze względu na tło, ale także na skład osobowy Rady, który nieco się zmienił.

Przed radnymi we wtorek do uchwalenia ok. 30 dokumentów, dotyczących głównie planów zagospodarowania przestrzennego w kilkunastu rejonach miasta. Możliwa jest także dyskusja na temat sowieckich pomników, bo takie projekty uchwał oczekują w kolejce, ale póki co nie ma ich jeszcze w oficjalnym porządku obrad.

Sesja zaczęła się jednak nietypowo - od podziękowań dla wiceprezydenta Krzysztofa Soski, który odchodzi 1 czerwca.

- Dziękuje prezydentowi za zaufanie, dziękuję państwu radnym za wszystkie sesje, komisje, dyskusje i spotkania, dziękuję mieszkańcom za wsparcie - mówił prezydent odpowiedzialny za sprawy społeczne i oświatę. - Dziękuję także nauczycielom, bo to dzięki nim mamy dobre wyniki egzaminów. Ale oświata i sprawy społeczne to także budżet, trudny budżet. Robimy wiele dzięki wspaniałym ludziom.

Krzysztof Soska wspomniał też o sporcie. Na początku jego kadencji w Szczecinie był tylko jeden klub ekstraklasowy - futsalowa Pogoń. Pogoń Szczecin była w 3 lidze. Ale stawianie na sport, także na sport dzieci i młodzieży, przynosi efekty. Szczecin ma nowe obiekty sportowe, ma imprezy.

- I ostatnia rzecz, wisienka na torcie, czyli kultura - dodał Krzysztof Soska. - Szczecińskie środowisko artystyczne zyskuje stałe wsparcie ze strony miasta. Powstało Muzeum techniki i Komunikacji, Trafostacja Sztuki, Akademia Sztuki. Jeszcze raz dziękuję za możliwość przeżycia tej fantastycznej przygody. ©℗

Tekst i fot. ToT