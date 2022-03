Nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Szczecin Ukrainie

Z niewielkimi tarciami i osobistymi przytykami szczecińscy radni wypowiedzieli się w środę przeciwko rosyjskiej agresji i za wielotorowym wsparciem dla uchodźców z Ukrainy. Na nadzwyczajnej sesji przyjęto symboliczne gesty, ale także wyrażono konkretne wsparcie. Nowością był zgłoszony w ostatniej chwili projekt zwolnienia z opłat za przedszkole dla dzieci z Ukrainy, których rodzice pozostaną bez pracy.

O bohaterstwie cywili, zatrzymujących czołgi, walczących o swoje miasta i wsie, bestialsko mordowanych przez rosyjskiego agresora jednym głosem mówili przewodniczący wszystkich klubów. Wskazywali, że nie czas na podziały i spory, gdy potrzebna jest pomoc i wsparcie bestialsko i zdradziecko zaatakowanym naszym sąsiadom i przyjaciołom.

- Musimy mieć świadomość, że czeka nas nie krótki bieg, a maraton. Niektórym wciąż jest trudno to sobie wyobrazić - uświadamiał Piotr Krzystek, prezydent Szczecina. - Naszym braciom z Ukrainy życzymy, by jak najszybciej mogli wrócić do swojej wolnej ojczyzny, ale bądźmy przygotowani na dłuższe działania w wielu sferach.

Według ostrożnych danych do środy w Szczecinie znalazło się już ok. 20 tys. uchodźców. We wtorek było zapotrzebowanie na 100 miejsc w placówkach oświatowych, w środę już ponad 200.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę „w sprawie solidarności z mieszkańcami Ukrainy wobec agresji Federacji Rosyjskiej”. Mowa w niej m.in. o łamaniu przez Rosję praw człowieka, wszelkich umów międzynarodowych i Konwencji Genewskiej. Radni nie godzą się na mordowanie cywili, naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej.

Program wsparcia Szczecin Ukrainie

Program został przyjęty również jednogłośnie, choć i radni, i miejscy urzędnicy mają świadomość, jak bardzo sytuacja jest zmienna i że trzeba go będzie modyfikować.

Bez słowa sprzeciwu zgodzono się też na bezpłatne przejazdy (na razie do końca września br.) dla wszystkich osób z Ukrainy, które wjechały do Polski 24 lutego lub później. Uchwała wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, ale służby miasta i wojewody zapewniają, że stanie się to w ekspresowym tempie.

Ostatnia uchwała, z której projektem radni mogli zapoznać się dopiero podczas sesji, dotyczy zwolnienia z opłat za miejsca w przedszkolach i punktach przedszkolnych podległych miastu.

- Zwolnienie z opat miałoby obowiązywać do końca obecnego roku szkolnego i obejmować dzieci z Ukrainy, których rodzice - najczęściej samotne matki - pozostają bez pracy - tłumaczył Krzysztof Soska, zastępca prezydenta Szczecina.

W tej sprawie radni również byli jednogłośni. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI